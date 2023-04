Lukaku può essere continuo? I precedenti dei suoi 2 anni all’Inter

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo oltre dueè tornato a segnare una doppietta in Serie A. Ma l’attaccante dell’Inter può? Dopo oltre dueè tornato a segnare una doppietta in Serie A. Quel che è successo ieri a Empoli potrebbemolto più importante dei 3 punti guadagnati d. Rappresenterebbe la grande novità del finale di stagione se il belga riuscisse a garantire quegli exploit personali finora mancati, una carta pesante da giocare sul tavolo della corsa Champions e della semifinale con il Milan. Ha ragione Simone Inzaghi nel ribadire un concetto che stava alla base delle prospettive di inizio stagione: «Romelu lo avevamo preso proprio per farci vivere delle giornate così». In quante occasioniè ...

Non appagato dai due gol,decide di iscriversi anche al tabellino degli assist servendo a ... Termina così 3 - 0 per l'Inter con Inzaghi chedirsi soddisfatto non solo della prova offerta nel ...Nel caso dil'arbitro Massa ha ribadito di non aver percepito i cori e gli insulti che ... lo stanno sperimentando e quando l'Ifab, unico organo chemodificare le regole, noi le metteremo in ...Parliamoci chiaro: l'affare, tutto, dall'inizio alla fine, è l'ennesima figuraccia per il ... 43), ma dice anche che questaessere concessa solo "se è stata scontata almeno la metà della pena"...