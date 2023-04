Lukaku | insulti razzisti in Juve-Inter | daspo per 171 tifosi bianconeri

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Daidell'cori sull'Heysel Sono 171 idellantus che saranno sottoposti aper cori e insutidurante la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’. Nel match, dalla curva sud sono partiticontro l’attaccanteista Romelu. Il belga, che dopo il gol dell’1-1 ha esultato verso la curva portandosi il dito davanti alla bocca, è stato espulso per somma di ammonizioni dall’arbitro Massa. Il presidente della Figc ha disposto la ‘grazia’ per, cancellando la squalifica e consentendo al giocatore di essere a disposizione nella semifinale di ritorno in programma mercoledì. Il giudice sportivo ha decretato la chiusura della curva bianconera per ...