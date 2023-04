Lukaku graziato in Coppa | la toppa di Gravina non cancella l’indegno teatrino di una vergogna tutta italiana

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mercoledì sera, stadio San Siro, semifinale di ritorno diItalia. In campo Inter e Juventus e anche Romelu: vittima di cori razzisti, espulso all’andata per doppia ammonizione, squalificato dal giudice sportivo,dal presidente federale Gabrielecon un provvedimento senza precedenti. Se magari sarà titolare dal primo minuto e segnerà pure il gol decisivo, non sarà un lieto fine: solo unache nonil buco della giustizia sportiva e del pallone italiano. Parliamoci chiaro: l’affare, tutto, dall’inizio alla fine, è l’ennesima figuraccia per il nostro calcio, per cui dall’estero ci ridono giustamente dietro. Per salvare la faccia alla Serie A, il presidenteha dovuto smentire il giudice sportivo e ...

