Lucas Hernandez | lo sfogo della moglie sui social | “Cristina Buccino | te lo regalo”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Amelia Lorente,del calciatoreHernández, ha pubblicato una ‘storia’ Instagram rivolta al difensore del Bayern Monaco, in cui cita anche l’influencer italiana: “Ora puoi smettere di ‘giocare sue due lati’,Hernández. Te lo. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a trovare”, ha scritto la spagnola all’indirizzo dell’ex calciatore dell’Atletico Madrid. Nella giornata di ierisi trovava a Milano con il compagno di squadra Benjamin Pavard per assistere alla partita di suo fratello Theo, a San Siro tra Milan e Lecce. SportFace.

Sorpresa nello spogliatoio del Milan dopo la vittoria per 2 - 0 sul Lecce: a salutare i rossoneri, i giocatori del Bayern Monaco...e Benjamin Pavard , magari per dimenticare qualche ora la polveriera in cui vivono di questi tempi a Monaco di Baviera, ieri sono stati avvistati a San Siro. Prima sugli spalti a ...Dopo la tormentata e velenosissima separazione tra Shakira e Piquè , ecco un'altra rottura sanguinosa e clamorosa tra un calciatore e una donna dello spettacolo:, fratello di Theo, e l'influencer Amelia de la Osa Lorente . La 35enne madrilena nella notte ha pubblicato un post di fuoco su Instagram , mettendo in pubblica piazza il presunto ...

Lucas Hernandez e Pavard nello spogliatoio del Milan: mercato ci cova La Gazzetta dello Sport

I due difensori del Bayern avvistati nella pancia di San Siro per Milan-Lecce, in visita a Theo e Giroud. Il primo ha un ingaggio fuori portata, l’altro no. E quelle parole di novembre ...Clamoroso sfogo via social di Amelia de la Osa Lorente, moglie di Lucas Hernandez: l’influencer spagnola ha accusato il giocatore del Bayern e ...