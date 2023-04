Lotta | Europei 2023 | bilancio positivo per l’Italia | ma il medagliere poteva anche essere più ricco!

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Su diciotto azzurri al via, ben otto sono arrivati a giocarsi una medaglia: è questo ildelal termine degliseniordi, disputatisi a Zagabria, in Croazia. Sette italiani hannoto per il bronzo, uno per l’oro: sono arrivate 3 medaglie, ovvero un argento e due bronzi. L’unica finale per il titolo è arrivata nei -74 kg dello stile libero ad opera di Frank Chamizo, che è stato battuto ai punti dallo slovacco Taimuraz Salkazanov. Per il resto ilnelle sfide per il bronzo parla di due successi e cinque sconfitte. Se la vittoria di Dalma Caneva nei -72 kg della femminile è stata netta contro l’israeliana Ilana Kratysh, quella di Emanuela Liuzzi nei -50 kg della femminile è arrivata in seguito ...