L’orsa JJ4 non deve morire | questa vendetta scontenta tutti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Che strane creature gli uomini, al loro passaggio distruggono quasi ogni cosa del mondo naturale che li circonda devastandone equilibri millenari, poi cercano di porvi riparo in maniera approssimativa e quando i nodi vengono al pettine la colpa è degli animali che non si adattano. Mavolta il guaio è serio, un ragazzo di 26 anni è morto mentre correva per i boschi della Val di Sole, il responsabile materiale èJJ4, tra gli oltre 100 plantigradi che oramai affollano (incontrollati?) quel territorio. Premetto che se l’affibbiare il nome ad una bestia, specie se domestica, può avere un significato affettivo per chi glielo attribuisce che poco attiene alla natura ed alle caratteristiche dell’animale, quella sigla fatta di lettere e numeri ricorda, invece, luoghi di segregazione e morte di altri tristi periodi. Ma non è questo il problema che ...

... si diverte a farci sobbalzare citando un orso in fuga in Trentino e'urgenza che tutti avvertono di doverne parlare - cosa che ci rende impossibile non pensare alle attuali vicende dell'. ...'Europa, in continua ricerca di cose da fare, si lancia in stravaganze "ambientaliste". Maci interroga su un mondo riempito di "diritti" che scorda gli obblighi dell'uomo.'avvocata ricorda che sia il Ministro dell'Ambiente che'Ispra hanno dato il parere favorevole per il trasferimento dell'. Lo stesso ministro Pichetto Fratin preferirebbe spostare...