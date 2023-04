Lorenzo Amoruso rompe il silenzio dopo la fine della storia con Manila Nazzaro | “Tornare insieme? Bisogna capire se lei…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 aprile 2023)sono state una delle coppie più seguite e apprezzate dal pubblico, prima nel corsoloro esperienza a Temptation Island e poi durante la permanenza di lei al Gf Vip. Le cose però tra i due non andate per il verso giusto e recentementeha rilasciato una intervista a Verissimo, e tra le altre cose, in merito allasuaconaveva dichiarato: Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune. Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, ...