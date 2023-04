(Di lunedì 24 aprile 2023) Ha chiuso inil differenziale tra Btp italiani edecennali tedeschi a 186,7, contro i 187 segnati venerdì scorso in chiusura, ma sopra i 186 dell'apertura odierna. Il rendimento annuo ...

Lodecennale e tedesco è indicato a 186 punti base ( - 0,14%), con tassi fermi rispettivamente a +4,35% e +2,49%.Ha chiuso in calo il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi a 186,7 punti, contro i 187 segnati venerdì scorso in chiusura, ma sopra i 186 dell'apertura odierna. Il rendimento annuo italiano ha guadagnato 2,8 punti al ...Francoforte segna - 0,11%, Parigi - 0,04%, Londra - 0,02%, Madrid - 0,07%Btp/Bund a 187 ...1022 da 1,0974 venerdì in chiusura e vale anche 148,13 yen (147,40), mentre il rapportodollaro e ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 186,7 punti - Economia Agenzia ANSA

Borsa di Milano oggi 24 aprile: il Ftse Mib scambia sotto la parità e così anche le principali piazze europee. Lo spread Btp-Bund è sui 186 punti.Ha chiuso in calo il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 186,7 punti, contro i 187 segnati venerdì scorso in chiusura, ma sopra i 186 dell'apertura odierna. Il rendimento annuo ...