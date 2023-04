Lo smog negli Stati Uniti non colpisce tutti allo stesso modo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quasi 120 milioni di personesono ancora esposte a livelli insalubri di fuliggine e, ma i più colpiti sono minoranze e poveri. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’American Lung Association che ha analizzato le diseguaglianze relative all’inquinamento, rilevando come le persone di colore abbiano quattro volte più probabilità di vivere in luoghi inquinati, rispetto agli americani bianchi. Le persone di colore rappresentano infatti il 54% di coloro che vivono nelle contee con una qualità dell’aria insufficiente, nonostante rappresentino poco più del 40% della popolazione generale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il rapporto dell'Agenzia europea dell'Ambiente chiede ai governi nuove politiche di salvaguardia. Fra le città peggiori Cremona, Padova, Bergamo, Brescia, Piacenza e Milano ...