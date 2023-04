(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - In segno di lutto per la morte della psichiatra Barbara Capovania Pisa da un ex paziente ora in carcere, tutti gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale in Italia hanno sospeso ogni attività clinico-assistenziale, indossato una fascetta nera al lavoro e osservato due minuti di silenzio. La Società italiana dia ha voluto così ricordare lae sensibilizzare l'opinione pubblica. Un segnale condiviso via social da operatori, aziende sanitarie e associazioni che operano nel settore della salute mentale. A Pisae sanitari si sono radunati davanti allaa dell'Ospedale Santa Chiara per rendere omaggio alla professionista. L'agonia della psichiatra dopo l'aggressione Barbara Capovani, era stata ...

...del Testimone di Giustizia e avevano asportato oggetti di grande valore economico e, tra ... dallo scorso 4 aprile ha intrapreso unodella fame ad oltranza, costretto a tale forma di ...AGI - In segno di lutto per la morte della psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa da un ex paziente ora in carcere , tutti gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale in Italia hanno sospeso ...... le mobilitazioni che abbiamo visto in queste anni, dal primodi Greta Thunberg , indicano ... sulla quale Schlein sembra voler cancellare - tanto per dirla con un nome- il periodo ...

Lo sciopero simbolico degli psichiatri per la collega uccisa AGI - Agenzia Italia

PESARO - Con il passare dei minuti Piazzale della Libertà ieri mattina si è riempito di lavoratori e lavoratrici del settore legno, con le loro bandiere delle rappresentanze ...Sciopero nazionale del settore del legno e degli arredi in tutta Italia e La Spezia è stata scelta come una delle sette piazze in tutto il paese per protestare contro la scelta di Federlegno. La manif ...