Lo dicono i dati di un nuovo monitoraggio che ha indagato lo spreco alimentare di nove Paesi compresa l' Italia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Pessime notizie per l’: nonostante l’allarme sulle conseguenze dello, quello in grammi pro capite sta aumentando sempre di più e, in tempi di austerity, non è esattamente un bene.: 10 buone abitudini per combatterlo X...

Non smetteremo di raccontare quello che gli altri none non scrivono. E lo faremo sempre ... Nome * Email * Acconsento al trattamento dei mieipersonali per l'invio di newsletter da parte ...Le Nazioni Uniteche fino a ventimila persone - per lo più donne e bambini - sono fuggite in ... il 95% vuole rimanere lì (dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni). Si stima ...Non smetteremo di raccontare quello che gli altri none non scrivono. E lo faremo sempre ... Nome * Email * Acconsento al trattamento dei mieipersonali per l'invio di newsletter da parte ...

'Juve da scudetto l'anno prossimo': è falso, i dati dicono altro ... Calciomercato.com

Dalla medicina all'organizzazione del lavoro, i dispositivi che misurano le nostre attività e i parametri vitali sono la nuova frontiera per «personalizzare» una strategia o una cura ...