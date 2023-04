Lizzo sfida la legge omofoba del Tennessee

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha fatto un bel dito medio al Governatore Repubblicano del, Bill Lee, che lo scorso febbraio ha firmato unache avrebbe vietato i “cabaret per adulti” in pubblico o di fronte ai minori. E per “cabaret per adulti” intendeva proprio le drag queen. Una– che ha come pena fino a sei anni di reclusione – ma che per fortuna un paio di settimane fa è stata osteggiata da un giudice federale. Ildiventa il primo Stato d’America a rendere illegali gli spettacoli drag, la reazione delle Queens di RuPaul https://t.co/EOtHOVwRXC — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 25, 2023 Nonostante tutto, in occasione della sua tappa indella tournée The Special 2our,ha chiamato sul palco del Thompson-Boling Arena di Knoxville ben 20 drag ...