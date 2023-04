LIVE Atalanta-Roma | le formazioni ufficiali | fuori Musso e Hojund | Zapata e Solbakken dal 1' Non c'è Dybala

BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e- Roma , che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la ...In Italia si gioca alle 20.45 il posticipo trae Roma per la 31° giornata di Serie A mentre alle 17 troviamo Empoli - Sassuolo per il Campionato Primavera 1. Si gioca un posticipo anche in ...Come le due squadre si presentano all'appuntamento I nerazzurri hanno superato, nell'ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l'. I bianconeri, invece, sono arrivati a questo punto ...

Diretta Atalanta-Roma: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Sono 121 i precedenti in Serie A con 54 vittorie per la Roma e 29 per l'Atalanta. La Roma ha vinto solo in tre delle ultime sedici gare di campionato contro l’Atalanta, due nello scorso campionato. L ...