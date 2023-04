LIVE Atalanta-Roma 2-1 | Pasalic e Toloi | poi Pellegrini e Koopmeiners su errore di Rui Patricio

BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e- Roma , che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la ...Con la Juve che, dopo sospensione della penalizzazione di 15 punti (e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale) è ora al terzo posto- ROMALA 31GIORNATA Lazio - ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Roma in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...

LIVE Atalanta-Roma 1-0 - Pasalic decide il primo tempo Voce Giallo Rossa

Il noto cantante italiano è tifoso giallorosso Il Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Roma è sold-out. Tra le tribune, ripreso dalle telecamere di Dazn, presente anche Riccardo Fabbriconi, in arte ...Termina la prima frazione al Gewiss Stadium di Bergamo. Gara intensa e piena di duelli in mezzo al campo, ma che fatica ad accendersi tra Atalanta e Roma. La squadra di Gasperini è momentaneamente in… ...