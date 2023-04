LIVE Atalanta-Roma 1-0 | gran girata di Pasalic su assist di Zapata!

BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e- Roma , che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Roma in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...... zero reti in 24 gare per Andrea Belotti (a zero ci sono anche Success e Oudin), una rete sia per Muriel che per Zapata (come Lasagna, Gyasi, Kallon, Botheim e Djuric); i tre die Roma sono ...

Diretta Atalanta-Roma 1-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

I nerazzurri di Gasperini sfidano i giallorossi di Mourinho nel Monday night della 31ª giornata di Serie A: dove vedere Atalanta-Roma La Roma di José Mourinho fa visita all’Atalanta di Gian Piero Gasp ...Di seguito le ultime dai campi su Atalanta-Roma, raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Roma - Lunedì 24 aprile, ore 20.45 Arbitro: Irrati .