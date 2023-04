L' Italia salva 1 200 migranti in 24 ore Ma l' Ong attacca | Politiche micidiali

" A fronte di 1 solo incidente mortale dall'inizio del progetto Life Ursus, nel 2022 insono ... Leggi anche Orsi del Trentino, dopo JJ4 il Taranche MJ5 dall'abbattimento: sospesa l'...Da qualche settimana lo stava assistendo per questioni legate all'eredità paterna e probabilmente a causa di questa pratica è stata accoltellata. Dramma ad Oderzo, in ...la risibile precisazione successiva, annichilito da una bordata di reprimende, che intendeva ...certa che "l'immigrazione incontrollata" nasconde "un disegno di sostituzione etnica in". Se,...

Guerra civile in Sudan: l’Italia salva i suoi cittadini Vocealta

L'ennesimo sputo in faccia all'Italia e ai suoi enormi sforzi per tratte in salvo persone che sfidano il mare a bordo di imbarcazioni non sicure, che molto spesso vengono messe in acqua con la ...Dopo 10 giorni dallo scoppio della guerra civile in Sudan, vari paesi hanno evacuato i loro cittadini, tra cui l'Italia ...