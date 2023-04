L’ISOLA DEI FAMOSI | SECONDA PUNTATA | UNA PROVA TRA MAZZOLI E NOISE E LA PRIMA ELIMINAZIONE

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo il successo del debutto, inserata su Canale 5, secondo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù. “Tribù delle Donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. “Tribù degli Uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. “Tribù delle Coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marcoe Paoloe i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la ...

'A me i normodotati non piacciono'. Così Ilary Blasi, confondendo "normodotati" con 'normotipo', durante la puntata d'esordio de 'L'Isola dei famosi' aveva mandato in visibilio gli appassionati di gossip. Una gaffe che, sommata ai battibecchi a distanza con l'ex Francesco Totti, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla presentatrice il Tapiro d'oro di Striscia la notizia.