L’Isola dei famosi | i fan spingono per Helena Prestes | cosa sta per accadere

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)sfida Marco Predolin al televoto per la permanenza adei: chi la spunterà? A una settimana dalla partenza ufficiale si scaldadei. Già questa sera uno dei naufraghi scelti da Ilary Blasi si ritroverà a dover salutare il programma di Mediaset. Marco Predolin esono i due nominati che si giocheranno la permanenza in Honduras: chi si salverà al termine del primo televoto ufficiale deldei2023? Ovviamente lo scopriremo questa sera lunedì 24 aprile, quando sarà svelato il nome del naufrago preferito dal pubblico da casa che si esprimerà tramite il classico televoto. E nelle ultime ore i social sembrano già aver preso posizione, anche in maniera ...