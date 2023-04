L’Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni seconda puntata | 24 Aprile

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tutto è pronto per ladedei. Il reality show survivor di Canale 5 andrà in onda come di consueto oggi, lunedì 24. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova? Scopriamolo subito! Leggi anche: Dove vedere la replica dedeiIsola dei17,Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, condurrà una“infuocatissima” dedeistasera. L’inviato in Honduras, Alvin, coordinera? una prova epica che vedra? protagonisti Marco Mazzoli e Paolo ...