Lino Banfi ricorda il pronipote 18enne morto suicida | il suo messaggio dopo la donazione delle cornee

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante. Ciao adorabile e fragile Amanuel”. Con queste parole, postate sulla sua pagina Facebook,ha volutore Amanuel, figlio adottivo di suo nipote Michele Lagrasta e cugino di Rossana, che qualche giorno fa si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone in provincia di Milano. Nonostante l'intervento dei soccorritori e il trasporto d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, le sue condizioni erano gravissime. Nuovo lutto per la famigliaLa notizia della morte di Amanuel, a soli 18 anni, era stata data da Rossanalo scorso 21 aprile, giorno del compleanno di sua madre ...