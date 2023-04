Lino Banfi | il gesto da brividi sul pronipote morto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha fatto saperedopo la morte del. Un nuovo dramma nella famiglia dell’attore ha avuto luogo pochi giorni fa. Dopo la dolorosa scomparsa della moglie dell’attore, Lucia Zagaria, 22 febbraio 2023, la famigliaha dovuto affrontare un nuovo lutto. È infatti stata data la notizia della morte prematura di Amanuel Lagastra,18enne di. Il ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano di un edificio a Milano. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mara Venier incidente a “Domenica In”: paura in diretta tv Leggi anche: “Domenica In”, Simone Coccia commosso in diretta Tv: possibile ritorno di fiamma con la ex?, donate le cornee del suo ...