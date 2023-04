L’influencer Giulietta Cavaglia perde l’aereo e sbotta sui social | “Ho avuto un attacco di panico | siete delle me**e” | VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023)suiDisavventura per, che suiha raccontato di averundidopo aver perso un volo da Barcellona, dove era in vacanza. L’ex Tronista di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram in una serie di stories in cui è apparsa prima in lacrime e poi visibilmente alterata. Secondo quanto raccontato,non sarebbe potuta salire sull’areo perché arrivata in ritardo al gate.si è scagliata contro una ...

In ritardo alla partenza del volo , perde' aereo , rimane all' aeroporto di Barcellona e scoppia a piangere sui social.Cavaglia ,ed ex di Uomini e Donne , ha raccontato su Instagram la sua disavventura in Spagna , con ...Il dolce annuncio su Instagram Cosa ha dettoCavaglia Siamo arrivati 4 minuti in ritardo al gate e non ci fanno passare - dice piangendo- Siamo in ritardo di 3 minuti e non ci ...... siano semplici appassionati, grandi piloti,o ... A pranzo intrattiene la stampa parlando di batterie e di come cambierà'...si accovaccia per una foto con una lady driver e la sua...