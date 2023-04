Libano | profughi siriani rimpatriati con la forza

Beirut , 22. Sono decine isiriani, da anni rifugiatisi ina causa del conflitto in corso nel loro Paese di origine, che sono stati rimpatriati con la forza dalle autorità libanesi. Lo riferiscono media di ...Nonostante la crisi finanziaria libanese, palesatasi dall'autunno del 2019, ilrimane per isiriani un luogo meno ostile di quello siriano. E dalle coste libanesi sono aumentati negli ...Dai remoti villaggi del Malawi alle favelas di Rio , dalle barche di soccorso deial largo ... Attraversando, Malawi , Brasile , Stati Uniti , Grecia , Indonesia e Uganda , la giovane ...

Libano: decine di profughi siriani rimpatriati con la forza - Ultima Ora Agenzia ANSA

Le autorità libanesi affermano che i siriani in Libano sono "2 milioni". L'Onu ne ha registrati circa 830mila. I rimpatri forzati non sono coordinati con le autorità di Damasco. E diverse fonti riferi ...Decine di profughi siriani da anni rifugiatisi in Libano a causa del conflitto in corso nella vicina Siria sono stati rimpatriati con la forza dalle autorità libanesi. Lo riferiscono media di Beirut c ...