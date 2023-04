Liam Neeson in Campania per le riprese del suo nuovo film

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa star hollywoodianaè apparsa in questi giorni a San Prisco, nel Casertano, per ledell’atteso ‘Cold storage’, thriller fantascientifico diretto da Jonny Campbell. Ilè tratto dal romanzo dello sceneggiatore David Koepp che racconta l’evoluzione di un microrganismo creato in una struttura militare, altamente infettivo e imprevedibile, in grado di provocare l’estinzione della razza umana in breve tempo. Il settantenne attore britannico interpreta Robert Quinn, l’esperto di bioterrorismo in pensione che dovrà a tutti i costi fermare la fuga del virus dal sottosuolo dello stabile in cui è conservato. La scenografia si snoda lungo il perimetro tracciato dai quattro serbatoi di accumulo dell’impianto idrico locale. Il panorama per metà asettico e per l’altra metà ...