L’ex promessa del tennis russo Sofya Zhuk sbarca su Onlyfans

(Di lunedì 24 aprile 2023)gli appassionati dila ricorderanno come una giovane, protagonista di un’ottima carriera a livello juniores. Vinse anche Wimbledon nell’anno 2015, prima di provare ad intraprendere la carriera da professionistica, con un best ranking di n°116 raggiunto nel 2018 a diciotto anni d’età. Poi tanti infortuni e la decisione di appendere la racchetta al chiodo tra il 2019 e il 2020. La russa, da tempo residente a Miami, ha subito trovato un’altra stada nel mondo della moda e dei social e ora ha annunciato l’apertura ufficiale del suo profiloin cui quantomeno una parte dei suoi 119,000 followers su Instagram potranno ottenere, previo abbonamento, contenuti in esclusiva. SportFace.