L' Europa si riarma | rapporto Sipri | nel 2022 la spesa è aumentata del 13%

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lamilitare globale è aumentata del 3,7% in termini reali nel, raggiungendo un nuovo massimo di 2.240 miliardi di dollari: in particolare l'ha registrato il suo più forte aumento ...

...Paesi hanno annunciato piani per aumentare i livelli di spesa per periodi fino a un decennio.'L'invasione dell'Ucraina ha avuto un impatto immediato sulle decisioni di spesa militare nell'...La Nato è più forte che mai, il Giappone si, gli Usa rafforzano gli aiuti militari a Taiwan e le loro alleanze nel Pacifico. Ma c'è di più. L'che Xi voleva avvicinare alla Cina nella ...La Poloniaper non rivivere l'incubo strategico della seconda guerra mondiale. Come cambiano le Forze ... di ritirare le truppe dall'centro - orientale e di sottoscrivere accordi ...

