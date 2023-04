L’età del pessimismo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Il 17 aprile John Gray ha festeggiato il suo 75esimo compleanno”, racconta la rivista inglese The Critic. E’ uno dei pensatori più originali della sua generazione: i suoi interessi vanno dalla filosofia politica, da Mill e Hayek a Berlin, alla letteratura, da Simenon e J.G. Ballard. Nel corso degli anni, i suoi amici hanno incluso un improbabile gruppo di intellettuali anticonformisti, tra cui lo psicoanalista Adam Phillips, lo storico europeo Norman Stone e James Lovelock, l’uomo dietro l’ipotesi Gaia. I suoi libri sono altrettanto imprevedibili. Ha scritto più di venti saggi su argomenti diversi. “In un momento in cui così tanti si sono aggrappati a una successione di diverse ortodossie, Gray è difficile da classificare. Si è sempre tenuto in movimento, sia per quanto riguarda il raggio dei suoi interessi che per le sue posizioni politiche”. Gray è nato nel 1948. E’ cresciuto in ...