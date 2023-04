L' Eredità | chi è Patrizia | età | lavoro e il retroscena particolare

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Archiviato il cammino di Giacomo, L'continua a giocare con dei nuovi campioni. Tra questi non può mancare all'appello la signora, che in realtà non è nuova a questo tipo di giochi televisivi. Cognome,, passioni, famiglia e altro ancora, andiamo subito a scoprire qualcosa in più sul conto di questa nuova concorrente. Chi ède L'2023? L'altro game show a cui ha partecipatoviene dalla provincia di Milano, per l'esattezza da Pozzo d'Adda, un paese che conta oltre 6 mila abitanti. Il cognome della concorrente è Mauri. Grazie al portale ‘Prima Lamartesana' si apprende un. Ella ha già partecipato ad un game show in Francia chiamato ‘Questions pour un champion'. Come rivelato da Flavio ...