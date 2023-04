L' equo compenso professionisti diventa legge

La Camera ha dato via libera al Disegno di legge per l'per i professionisti. Ricordiamo che l'obiettivo del Ddl era quello di riconoscere al professionista uncommisurato al valore della prestazione e a rafforzare la tutela nel ...leggi anche, cosa prevede la riforma che aumenta gli stipendi dei professionisti Stipendio per chi inizia a lavorare a mese iniziato, come si calcola Busta paga e stipendio: il ...Ha dichiarato che con Citadel è la prima volta che il suoè uguale a quello del ... i miei agenti hanno avuto una conversazione con lei sul tema del salarioe lei ha detto che era d'...

Equo compenso e nuovi contratti: ecco le dieci clausole vietate Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - La Camera ha dato via libera al Disegno di legge per l'equo compenso per i professionisti. Ricordiamo che l'obiettivo del Ddl ...Via libera dalla Camera. Con 213 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti, l’equo compenso diventa legge. «Una norma che ha l’intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro ...