Lega Serie A | il 5 Maggio discussione sui diritti tv RDS scelta per canale radio ufficiale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si è svolta oggi in videoconferenza, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea dellaA.Relativamente all’individuazione di un advisor che affianchi laA nell’analisi delle proposte di finanziamento e private equity, il Consiglio di, nella sua ultima riunione, ha ridotto le candidature ricevute da 10 a 6. Nella prossima Assemblea in presenza, prevista per il 5, i Club individueranno, all’interno della lista di queste 6 Società, il partner che li accompagnerà in questo percorso.L’Assemblea odierna ha inoltre iniziato a discutere in merito all’invito ad offrire per i...

Una richiesta per molti versi irrituale, quella del Comune di Napoli, che chiede ae Federcalcio di posticipare alla domenica il derby Napoli - Salernitana in programma sabato. ...giornata di...Il Comune di Napoli ha chiesto alladiA e al Prefetto di posticipare Napoli - Salernitana a domenica alle 12:30, in concomitanza con l'altra partita che potrebbe regalare lo scudetto aritmetico al Napoli: Inter - Lazio. Lo ...... non potete non avere FotMob sul vostro smartphone Android, l'app che vi permette di visualizzare in tempo reale risultati e news di qualsiasicalcistica e, quindi, non solo dellaA. L'app ...

Diritti tv, l'idea della Lega Serie A: nove partite su Dazn e Sky, una in esclusiva a una terza emittente SPORTFACE.IT

Un ampliamento dell'adesione al progetto seconde squadre. È quanto auspica il vicepresidente federale Umberto Calcagno, dopo l'assemblea Aic da lui presieduta. "Mi auguro che altre squadre si approcci ...Il Comune ha inviato richiesta formale alla Lega di posticipare il match con la Salernitana al fine di evitare disordini per due giorni consecutivi ...