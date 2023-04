Lecce-Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini hanno necessità assoluta di vincere per avvicinarsi alla salvezza, mentre i friulani vogliono migliorare la loro posizione in classifica.si giocherà venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Via del Mare.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Milan rimanendo così ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. La squadra di Baroni ha soli due punti di vantaggio sulla terz’ultima, per cui non sarà più consentito sbagliare. I friulani nell’ultimo turno hanno battuto agevolmente la Cremonese portandosi al decimo posto in classifica. Non avendo nulla da chiedere, la squadra di Sottil cercherà di chiudere al meglio la stagione ...