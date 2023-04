Lecce | le ultime sulle condizioni di Colombo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lefisiche di Lorenzodopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la sfida contro il Milan Di seguito il comunicato delcon un aggiornamentodi Lorenzo. COMUNICATO – La squadra, rientrata in nottata da Milano, si è ritrovata questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento. Lavoro di scarico per i giallorossi in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri. Si è allenato con il resto del gruppo, che ha smaltito l’attacco influenzale. Differenziato invece per Pongracic, impegnato in un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina allenamento all’Acaya.