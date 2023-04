Le Tre Rose Di Eva 5 | Ecco Se Si Farà La Quinta Stagione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le Tredi Eva 5: la stagione precedente ha lasciato molte cose in sospeso ed ora si torna a parlare della possibilità di un nuovo ciclo di episodi, non così remota… Le Tredi Eva 4 ha chiuso i battenti ormai da diversi anni. I telespettatori, comunque, non hanno mai dimenticato la fiction, per certi versi lasciata in sospeso con un finale aperto. Per questo motivo, si torna a parlare della possibilità di unastagione, che non sembra essere poi così remota. Le Tredi Eva 5: la nuova stagione è possibile! I protagonisti de Le Tredi Eva, ossia Aurora ed Alessandro, interpretati rispettivamente da Anna Safroncik e Roberto Farnesi, non hanno avuto il tanto atteso ritorno di fiamma nella quarta stagione. Le cose però sono rimaste in sospeso. In particolare, Aurora era tornata in ...