“Le sanzioni devasteranno l’economia di Mosca in pochi giorni” Il report un anno dopo | qualche effetto c’è stato | ma la Russia cresce come l’Ue e più dell’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stfunzionando lecontro la? Rispondere alla domanda non è semplice anche perché in parte dipende dalle aspettative poste in queste misure. Dati esaustivi e completi sono difficili da ottenere, anche perchéha smesso di diffondere alcune statistiche per ragioni strategiche. Di certo il collasso delrussa che qualcuno aveva previsto e propagandato non c’èe non ci sarà, almeno non in tempi brevi. Si era parlato di un crollo del Prodotto interno lordo di oltre il 10% ma il 2022 si è chiuso a – 2,1% e, stando alle previsioni del Fondo monetario internazionale, il 2023 dovrebbe segnare un + 0,7%, seguito da un + 1,3% nel 2024, ovvero tassi di sviluppo superiori a quelli italiani e in linea con quelli della zona euro. “Sono le ...