Le rivalità politiche dietro alla follia ultrà del derby di Atene

(Di lunedì 24 aprile 2023) Violenza inaudita tra gli ultras delle due squadre dopo l'invasione di campo da parte di Evangelos Mariankis, presidente dell'Olympiakos, furibondo per la conduzione dell'arbitro d'eccezione chiamato dall'Italia per dirigere la supersfida, Daniele Massa

...sul mercato mondiale del litio è la conseguenza diretta delle sfide geostrategiche e... in particolare degli Stati Uniti e dell'Unione Europea e da qui legeostrategiche in corso tra ...... pronto il piano di evacuazione per 200 italiani, alcuni sono già nell'ambasciata Ma quando è iniziata la guerra civile I primi scontri risalgono al 15 aprile, quando latra i due generali ...... a pensarci bene, racchiude e spiega anche la cruciale alternativa trafin troppo ... L'inabissarsi delle forze di centro nei gorghi della propria insofferentesembra rafforzare a sua ...