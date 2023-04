Le preparo con le patate e poi metto in forno | polpettine saporitissime con solo 30 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 aprile 2023)dialcon 4 ingredienti.con30una Se non è semplice far mangiare alla tua famiglia dei piatti a base dipuoi provare a replicare questa ricetta. Un piatto da portare a tavola e che tutti mangeranno in unboccone è sicuramente quello delle polpette dial. Gustose e leggere, proprio perché non hanno bisogno di essere fritte, questesaranno più buone di quelle fatte con la carne. Sane e genuine finiranno in pochi attimi. Infatti, anche se è una pietanza perfetta da preparare per chi è a dieta o per chi vuole mantenere la sua forma fisica, sarà piena di sapore ed irresistibile. Per realizzare 15 polpette di ...