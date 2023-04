Le oscillazioni dell’economia | Keynes e i venti di guerra

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quanto segue nulla toglie all’importanza e all’autorevolezza dei rating emessi dalle agenzie specializzate. Anche se in misura diversa, essi sono accomunati da una visione ottimistica circa l’uscita dell’occidente, in particolare l’Europa, dalla crisi che lo sta stringendo ormai da tempo. L’ inflazione, nonostante gli sforzi, in prevalenza finanziari, che le istituzioni competenti della materia continuano a compiere con provvedimenti mirati, quasi sartoriali, è a essi tetragona. Quel potente nemico sociale continua a osteggiare la ripresa del normale funzionamentoin tutto l’Occidente. È bene premettere che le motivazioni che hanno fatto smuovere quel cane assonnato sono diverse da questo lato e dall’altro dell’oceano Atlantico. Nonostante ciò, il risultato ottenuto è equipollente: la perdita di potere d’acquisto delle valute in uso in quelle parti ...