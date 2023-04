Le motivazioni con cui la psichiatra uccisa dimise Seung dall’ospedale | «Narcisista e paranoico ma consapevole delle proprie azioni»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Barbara Capovani, laaggredita ea Pisa da Gianluca Paul. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’uomo – un 35enne residente a Viareggio – era stato dimesso il 4 dicembre 2019 dal reparto di Psichiatria sociale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, dopo un ricovero disposto dal tribunale. La diagnosi fatta da Capovani era la seguente: «Disturbo narcisistico, antisociale,di personalità». I sintomi di questi disturbi, precisa la, non sono «responsivi al trattamento farmacologico perché strutturati nell’assetto di personalità». Nel referto con cuiviene dimesso, Capovani aggiunge: «Non sono emersi disturbi della forma del pensiero, non fenomeni dispercettivi, non ...

