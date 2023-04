(Di lunedì 24 aprile 2023) Tentativo degli inviati del noto programma di Italia 1 per una stretta di mano tra l'ex capitano della Roma e l'allenatore

Le Iene tentano la pace Spalletti-Totti. Il mister: “Quando volete”. L’ex capitano… Golssip

Tentativo degli inviati del noto programma di Italia 1 per una stretta di mano tra l'ex capitano della Roma e l'allenatore ...Torna il sereno tra Francesco Totti e Luciano Spalletti Il miracoloso terzo scudetto del Napoli potrebbe portare anche a questo a un riavvicinamento dei due dopo le polemiche per la fine della carrie ...