Lazza | concerto al Mediolanum Forum Milano | ecco le immagini del colossale trionfo live

E i fan si ribellano: 'Anche meno' Sfera Ebbasta papà: 'A mio figlio voglio insegnare il rispetto, spero diventi tenace come me nei momenti difficili' Gli ospiti disul palco si esibisce ...Il tour Nei prossimi giorni, tra un palazzetto sold out e l'altro,sarà anche all'arena di Verona (martedì 25) e sul palco deldel Primo Maggio a Roma. 'Dopo il tour penso andrò in ...Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuopreferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner! Maggiori dettagli QUI . Scheda artista:TAGS Concerti ,, ...

Lazza in concerto, frecciatina ad Amadeus: "Ci vediamo in Champions League" Corriere dello Sport

Lazza è protagonista di un tour da tutto esaurito che fa il giro tra il passato, anche se recente e il presente, mostrando tutte le sue facce musicali. Il rapper ha fatto tappa al Mediolanum Forum di ...Sabato 22 aprile, Lazza ha inaugurato la prima delle sue date al Mediolanum Forum di Milano. Le foto e il video del concerto.