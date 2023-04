Lazio | ufficiale Cataldi | il calciatore rinnova fino al 30 giugno 2027

... i titoli in selezionee i corti finalisti di quest'edizione del premio che si concluderà ...per i vincitori 2023 la mattina di giovedì 4 maggio a Roma nello Spazio della RegioneSCENA ...Come Basterà che sabato il Napoli batta la Salernitana e che il giorno dopo lanon batta l'...a Inter - LazioLa notizia si è sparsa in queste ore e in realtà è diventata anche. A ......SELEZIONE2023 E FINALISTI Sono inoltre stati annunciatii titoli in selezionee ...per i vincitori la mattina di giovedì 4 maggio a Roma nello Spazio della RegioneSCENA. Con i ...

Lazio, ufficiale il rinnovo di Danilo Cataldi fino al 2028 Cittaceleste.it

Danilo Cataldi ha rinnovato con la Lazio: il comunicato ufficiale Danilo Cataldi e la Lazio proseguiranno insieme la propria avventura. È ufficiale il prolungamento del contratto per il centrocampista ...La S.S. Lazio comunica che il calciatore Danilo Cataldi ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista, che al momento vanta 207 partite e 9 gol in maglia biancocelest ...