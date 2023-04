L’avvocato di Cicciolina | “L’Isola ci riproverà con me perché…”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Parecchi mesi fa, la presenza di Luca Di Carlo nella nuova edizione deldei famosi sembrava praticamente certa. Il reality è iniziato eppure tra i concorrenti che popolanodell’Honduras, il noto avvocato di Ilona Staller,, non è presente. Eppure era lui stesso a far ben intendere la sua partenza per il programma tv condotto da Ilary Blasi. Che cos’è successo? La partecipazione di Luca Di Carlo è solo rimandata al prossimo anno? Luca Di Carlo doveva essere un naufrago deldei famosi Era febbraio quando Luca Di Carlo già parlava di come sarebbe stata la sua avventura aldei famosi. Diceva che avrebbe sentito la mancanza del suo coniglietto Martino, che si sarebbe divertito a guardare i sederi rotondi delle donne in gioco perché è un amante del gentil sesso, che ...