L' attacco di NIO | lavora a una berlina elettrica sotto i 30 000 euro per l' Europa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Verrebbe commercializzata come modello di una nuova linea di vetture, che potrebbe chiamarsi Firefly, ed esordire nel 2024 cominciando con il mercatopeo....

... senza però mai riuscire davvero ad andare all'. Chiude sul terzo gradino del podio un ... Stoffel Vandoorne (ottavo, DS Penske), Nico Muller (nono, ABT Cupra) e Dan Ticktum (decimo,333). ...... 'costringendolo' ad accontentarsi di proseguire la sua carriera da professionista in Formula E, con il team. Nessun complesso di inferiorità Ticktum però non pare sottostimare la serie elettrica ...ATTACCA TESLA William Li, fondatore della casa cinese di veicoli elettrici, ha rivolto undiretto all'azienda di Elon Musk. Ha detto che la Model 3, uno dei modelli di punta di Tesla, ...

L'attacco di NIO: lavora a una berlina elettrica sotto i 30.000 euro per ... DMove.it

Il team britannico per la prima volta con due monoposto davanti a tutti, terzo posto per Guenther. Wehrlein (Porsche) è sesto, ma resta al comando con 94 punti ...Il giovane talento inglese ha sottolineato il valore di chi gareggia nella serie elettrica rispetto ad alcuni protagonisti del Circus ...