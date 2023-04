L' Atalanta torna a sorridere | Roma sconfitta con un tris

Francesco Totti in diretta a Dazna parlare di Roma: lo fa al fischio finale della partita di Bergamo contro l'. Ecco le sue parole, apprezzatissime dai ...Contro il Milan già certe le assenze di Smalling e Wjinaldum FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di- Roma 3 - 1alla vittoria l'e lo fa in grande stile ...La Romaa pressare alta ma di conclusioni, al di là di un colpo di testa di Tammy, nemmeno l'... L'sembra in debito d'ossigeno ma Gasp rimane arroccato con gli 11 iniziali rischiando di ...

Atalanta, che tris alla Roma! Gasp stende Mou e torna in corsa per la Champions La Gazzetta dello Sport

Davanti a un Gewiss Stadium tutto esaurito per l'occasione, l'Atalanta vince uno scontro chiave per la lotta alla Champions League e si rimette in corsa per il quarto posto. A Bergamo gli orobici si ...La Dea vince in casa contro una Roma che ha pagato i troppi errori commessi. I giallorossi vedono il quarto posto a rischio.