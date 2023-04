L’Atalanta per la Roma ritrova Pasalic Out Okoli | convocato il 2006 Mendicino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Zingonia.Mario. Il centrocampista croato ha smaltito la distorsione alla caviglia ed è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini. Fermo dalla partita contro il Bologna di sabato 8 aprile, il classe 1995 è nell’elenco dei convocati diramato dal tecnico a poche ora dal match contro la(calcio d’inizio alle 20.45). Non sarà nemmeno in panchina Caleb, fermato a sua volta da una distorsione alla caviglia destra. Sempre assenti anche Ruggeri, Lookman, Vorlicky e il lungodegente Hateboer. Presente anche Leonardo, centrocampista classeche sta avendo un ottimo rendimento nella primavera di Marco Fioretto. Sedici anni, prodotto di Zingonia, ha iniziato l’annata in under 18, scalando poi le gerarchie fino ad arrivare al ...