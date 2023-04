L’app Galaxy Enhance-X è in arrivo su vari smartphone Samsung

... un'applicazione di fotoritocco basata sull'intelligenza artificiale : si trova sulStore, il marketplace diAndroid proprietario del colosso sudcoreano.include tutta una serie di ...Nel caso di SamsungS23 Plus troviamo'interfaccia One UI 5.1 , a cui accompagna una serie dipreinstallate. Abbiamo inoltre una serie di feature esclusive come DeX o'uso di finestre ...'IA arriva suS23 conEnhance - X Il programma in questione ha visto giusto oggi, 24 aprile 2023, il rilascio della versione beta SamsungEnhance - X v1.0.55 , sviluppata proprio ...

Samsung Galaxy S23: arriva l'IA avanzata dell'app Galaxy Enhance-X Punto Informatico