Lapo Elkann chiude Twitter | «Le mie parole vengono travisate e manipolate»

(Di lunedì 24 aprile 2023)dice basta a. Il rampollo di casasi dichiara amareggiato dalla manipolazione delle sue. Spesso infattisi diverte a commentare le avventure sportive delle società a lui legate. Prime fra tutte Ferrari e Juventus. Con una certa onestà intellettuale ieri aveva anche twittato in favore del Napoli: «Da Juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli». Questo tweet non è piaciuto al popolo bianconero. Un’ammissione della superiorità partenopea non è accettabile per i tifosi della Juventus. E infatti ieri seraè tornato in sé: «Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock». Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock ...

