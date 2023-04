Lapo Elkann | all' arbitro di Juve - Napoli regalerei degli occhiali

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera inntus -. Sull'argomento interviene anche, via social,: "Dantino sono molto amareggiato ma non posso ...

assoluto protagonista nel mondo Twitter legato alla Juventus dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli all' Allianz Stadium . Il fratello di John prima si complimenta con gli ...Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus - Napoli. Sull'argomento interviene anche, via social,: "Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti". Poi, sempre su Twitter, un altro messaggio: "Complimenti anche all'...Da giorni è diventato bulimico sui social nel parlare di Juventus e ierisi è scatenato dopo il ko dei bianconeri contro il Napoli. Tweet e risposte a raffica, anche con pensieri palesemente contraddittori. Prima scrive: 'Da Juventino Molto Amareggiato ma non ...

Lapo Elkann su Twitter: «Ferrari e Juventus Non litigo con John» Corriere della Sera

Non si arrestano le polemiche per l’arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus-Napoli. Sull’argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: “Da juventino sono molto amareggiato ma non posso n ...Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus-Napoli. Sull'argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: "Da juventino sono molto amareggiato ma non posso n ...