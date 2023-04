... missioni della Guardia costiera: soccorsi due peschereccibarchino: un morto e 20 dispersi ...stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a. ...10.40barchino,34 in salvo e un morto Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un ...stati trasbordato su una motovedetta della Guardia costiera che ha portato tutti a. ...Nei gruppi giunti, nelle ultime ore a, anche tante donne e bambini su natanti in metallo di 6 o 7 metri, quelli che sono stati ritenuti, dalla Procura di Agrigento, "bare galleggianti" ...

Lampedusa, affonda un barchino: «Venti migranti dispersi» Corriere della Sera

SIRACUSA - Erano in difficoltà tra le onde, non perché travolti dal mare agitato mentre stavano scattando un selfie, ma perché si erano tuffati per fare ...Le ultime 50 sono partite da Milano Nord per iniziativa delle volontarie locali di Cuore di Maglia, l'associazione no-profit di Torino che da 12 anni è al servizio delle Terapie Intensive Neonatali in ...