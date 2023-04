Lampedusa | affonda barchino di migranti 34 in salvo | un morto e 20 dispersi

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Undi 7 metri èto in area Sar italiana, zona di. Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34e recuperato il cadavere di un uomo. Il gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a. I sopravvissuti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia. Sarebbero circa 20 iche mancano all'appello dopo il naufragio. A riferirlo, subito dopo il trasbordo sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera, sono stati i 34 sopravvissuti. La Capitaneria di porto sta coordinando le ricerche dei. In totale ci sono stati 21 sbarchi con 819 persone nel giro di 24 ore.